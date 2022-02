Los mapas que muestran las disputas territoriales en países de América Latina

1 hora

Muchos desacuerdos se remontan a cuando se delimitaron las fronteras tras los procesos de independencia y no se cerraron debido a la importancia estratégica de las zonas en reclamo.

La región también tiene al menos tres disputas latentes , es decir, que siguen sin resolverse pero que hace tiempo que no son un tema de discusión entre los involucrados, como es el caso entre Uruguay y Brasil por dos puntos en su frontera.

Casos que están pendientes en la Corte Internacional de Justicia de La Haya

Guyana vs. Venezuela por El Esequibo

En diciembre de 2020, la CIJ se declaró competente en el asunto; pero Venezuela no lo acepta .

Sin embargo, el hecho que no haya una definición clara de frontera ha favorecido la violencia y el tráfico de drogas y mercancías.

Colombia vs. Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Colombia afirmó que no se podría aplicar el fallo de La Haya hasta que se suscribiera un tratado con Nicaragua, y decidió delimitar la "zona contigua integral", que concibe las aguas del archipiélago como un todo.

Esto generó dos nuevas demandas de Managua a la Haya: argumenta que Colombia no está respetando el fallo de 2012 y pide que se extienda su plataforma continental más allá de las 200 millas.

La corte empezará a deliberar sobre el tema, pero no tiene fecha definida para anunciar su decisión.

Chile vs. Bolivia por el río Silala

Casos resueltos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya pero disputados por los países

Honduras y Nicaragua vs. El Salvador por el Golfo de Fonseca

Hasta los años 90 no había delimitación clara de las aguas, un tema que llegó a la CIJ en una disputa entre El Salvador y Honduras.

Pero la disputa no terminó ahí.

Isla Conejo no fue mencionada en el fallo de La Haya en 1992, que establecía la soberanía sobre otros islotes.

Casos que no se presentaron ante la CIJ pero tienen a organismos internacionales involucrados

Argentina vs. Chile por el pasaje de Drake

Pero Chile considera que la CLPC es un "órgano científico" que no tiene autoridad para determinar los límites legales de un país.

Argentina vs. Reino Unido por las Malvinas/Falklands y la Antártida

Durante los ocho años de su gobierno (2007-2015), la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó de manera férrea la soberanía de las islas y trató de presionar a empresas británicas y estadounidenses para que no perforaran las aguas aledañas en busca de petróleo.

Casos latentes sin disputa diplomática

Brasil vs. Uruguay por el pueblo Thomas Albornoz y la Isla Brasilera

Desde 1974, Uruguay representa en sus mapas oficiales el Rincón de Artigas y la Isla Brasilera como zonas disputadas. Brasil no reconoce el reclamo.

El gobierno uruguayo afirma que la isla está localizada en el desagüe del río Uruguay y que su posesión no estaría determinada en los tratados de fronteras. Brasil, que puso su marca en el territorio en 1862 e instaló una familia ahí en los años 60, diverge de esa interpretación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil le dijo a BBC Mundo que "este tema no forma parte de la agenda bilateral con Uruguay". Su homónimo uruguayo no respondió a la petición de comentario de BBC Mundo.

Haití vs. E E.UU. por la isla de Navaza

La ley de la época permitía que cualquier ciudadano del país se hiciera con una isla con la finalidad de extraer guano si es que no estaba bajo la jurisdicción de otro gobierno.

En 1801, en plena revolución, Haití había reclamado la posesión de la pequeña isla en su nueva Constitución, pero el gobierno estadounidense no reconocía al gobierno haitiano (y no lo haría hasta 1862) e ignoró las protestas por la isla.