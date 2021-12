El pueblo de Chile que está cerrando escuelas por culpa de la sequía

"Es la primera vez que estamos ante una medida tan extrema y extendida en el tiempo", dice Quiroz. "El panorama es de bastante incertidumbre: no sabemos si vamos a tener agua o no, pero todo indica a que estaremos así hasta el próximo año".

Pero la sequía no tendría las consecuencias que los habitantes de Petorca viven de no ser por la agroindustria, principalmente de palta , o aguacate, que se da prolíficamente en esta zona y que acapara el agua que tanto necesitan los habitantes.

"No es suficiente"

"La cobertura de internet no es la mejor. Por lo tanto la conexión se corta, se pega. Hasta los profesores muchas veces no se pueden conectar".

Ello sumado a que la enseñanza a distancia "no tiene el mismo impacto, la concentración no es la misma".

El "oro verde"

Dueños del agua

"Entonces hay un modelo de privatización y mercantilización en torno al agua que prioriza la industria extractiva y no prioriza las comunidades, puesto que el derecho humano al agua no se encuentra consagrado constitucionalmente".

Entonces la dirección autorizará a extraer una cierta cantidad de litros por segundo, explica Mundaca. Pero esa cantidad no siempre corresponde con la realidad. "En general lo que ocurre es que se extrae mucho más de lo que se encuentra legalmente constituido porque las herramientas para poder determinar instantáneamente lo que se está extrayendo hoy en día no se están instalando".

¿Qué dice la industria?

La otra obedece más a las características propias de la región. "Los dos ríos, La Ligua y Petorca, son 100% pluviales. Eso significa que no se ve agua desde hace 25 años porque no llueve. Si no llueve, no hay agua".