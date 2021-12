Bernardo Caal Xól: la defensa de un río sagrado que llevó a un profesor maya a la cárcel en Guatemala

1 hora

Por su parte, Amnistía Internacional lo considera un "pr eso de conciencia" del Estado guatemalteco y recientemente alertó que Caal Xól "está encerrado y condiciones asquerosas y de hacinamiento" en una prisión que no es vulnerable a los motines mortales.

El poder de saber leer y escribir bien

"En las comunidades rurales no se cuenta con escuelas, ni centros de salud. Y a él lo llamaban para que él pudiera hacer las actas, hacer cualquier documento. Él era el que sabía escribir, el que sabía de redacción", dice a BBC Mundo Isabel Matzir, la esposa de Caal Xól.

Pero la oposición comunitaria no solo se dio porque el Cahabón es sagrado en la espiritualidad maya , sino porque de él dependen para la pesca, la agricultura y el vital acceso al agua.

La acusación

El juez Walter Fabricio Rosales dio por válidas l as declaraciones juradas que dieron los trabajadores dos años después del incidente , pues el juicio contra Caal Xól se dio tras su arresto en julio de 2017.

Y desestimó las pruebas presentadas por la defensa que indicaban que el líder maya no estaba en ese lugar en el momento en el que se dio el robo y la retención de los trabajadores denunciados.

Los cuestionamientos al caso

"Por qué no hicieron las denuncias cuando supuestamente fueron agredidos, cuando se dio el supuesto robo", se pregunta la esposa del activista, quien además critica que el juez haya aceptado como pruebas solo las declaraciones de los trabajadores denunciantes.

Jorge Santos, de UDEFEGUA, advierte que el caso contra Caal Xól es parte de una "criminalización" contra líderes sociales, en particular de las comunidades indígenas, cuando se oponen a inversiones privadas auspiciadas por el Estado.

BBC Mundo solicitó comentarios al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, pero no hubo una respuesta a las preguntas planteadas antes de la publicación de este artículo.

Responsabilidad social

"Las comunidades perciben ganancias generadas por las operaciones de las hidroeléctricas, cuyos recursos pueden invertir como convengan. Esto no representa ninguna coima para su beneplácito como pretenden hacerlo ver los opositores", explica en un comunicado reciente.

Las comunidades dicen que el agua ha disminuido en sus ríos, por lo que ya no pueden pescar o abastecerse.

"Donde no hay trabajo, donde no hay carreteras todavía, donde no hay un centro de salud, donde hay mucha pobreza, con lo que se cuenta es con las montañas, con los ríos para poder ir subsistiendo diariamente", señala.