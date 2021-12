Accidente en Chiapas: “Cuando me levanté, había gente tirada por todos lados, vi personas destrozadas, gritando"

"Pero lo peor es la gente que viene a la rapiña, a esculcar a los muertos en lugar de ayudarlos. Los primeros policías nada más estaban grabando por el morbo para subirlo a las redes sociales. A mí no me dio tiempo a eso: yo vine a ayudar, que es lo que debe hacer un ser humano", critica enojado.

"Todo se puso negro"

"Me enteré de lo que había pasado por las noticias, y vine para acá. No me han dejado entrar a verlos aún, no tengo información, pero gracias a Dios que están con vida", dice la mujer que prefiere no revelar su nombre ni mucho menos detalles del viaje de sus sobrinos, salvo que son dos hermanos de 23 y 27 años, naturales de Huehuetenango, cuya meta era llegar a EE.UU.