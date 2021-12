"La pandemia hizo que dejara de alisarme mi cabello rizado": el estigma social del "pelo malo" en República Dominicana

58 minutos

En República Dominicana hay cada vez más chicas con el pelo afro, pero yo no me atreví a dar el paso hasta que los salones de belleza cerraron durante el confinamiento. Aceptar mis raíces afrodescendientes ha sido todo un recorrido.

"La que quiere moños bonitos tiene que aguantar jalones" . Esa era una frase que mi madre me repetía de niña mientras desenredaba mis rizos.

Yo me quejaba porque el cepillo tenía los dientes firmes y ella jalaba el pelo para poder aplastarlo.

Pero mi madre nunca quiso que me hiciera un desrizado persistente, porque decía que mi cabello no eran "tan malo", que, a diferencia de mis hermanos, yo había salido con el pelo "un poco bueno" gracias a mi papá.

Así que ella me peinaba, y si no tenía tiempo, me hacía una simple cola de caballo.