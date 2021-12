Haití: al menos 50 muertos tras la explosión de un camión que transportaba gasolina

"Me enteré, con desolación y emoción, de la triste noticia de la explosión", escribió en Twitter.

"No tenemos la capacidad de tratar ese número de personas seriamente heridas", comentó una enfermera del Hospital de la Universidad Justinien. "Me temo que no podremos salvar a todos".