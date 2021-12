Elecciones Chile 2021: amplia ventaja de Boric sobre Kast con el 50% del escrutinio

La división casi balanceada del Congreso entre las fuerzas de izquierda y derecha asegura que, independientemente de quién gane, no se podrán impulsar propuestas demasiado radicales.

Ambiente polarizado

"Vine a votar aquí porque no quiero otra Venezuela; no quiero comunismo", decía una adherente de Jose Antonio Kast. "Esta es la elección más importante para Chile en décadas, y no quiero que caigamos en un gobierno extremo, violento y fascista", señalaba por su parte un defensor de Gabriel Boric.