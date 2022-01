3 reveladoras habilidades emocionales de los alumnos en América Latina, según un inédito estudio de la Unesco en la región

"Yo creo que eso es una tremenda señal, no solo educativa, sino de política educativa, de cómo en la región priorizamos un desarrollo integral de los estudiantes".

Qué habilidades socioemocionales se midieron

1. Apertura a la diversidad

Los alumnos respondieron en su amplia mayoría "me gustaría un poco" o "me gustaría mucho" a preguntas como las siguientes: "Si a tu curso llegaran estudiantes que vienen de otro país, ¿cómo te sentirías?"; "si a tu curso llegara un estudiante que tiene una discapacidad (por ejemplo, ciego, sordo o que necesite una silla de ruedas) ¿cómo te sentirías?"; o "si a tu curso llegara un estudiante que tiene un color de piel diferente del tuyo, ¿cómo te sentirías?".

2. Autorregulación escolar

Los estudiantes respondieron en su mayoría "varias veces" o "casi siempre o siempre" a situaciones como las siguientes: "Sigo las reglas de la clase, aunque el profesor no me esté mirando"; "pido ayuda al profesor cuando no entiendo qué hay que hacer".