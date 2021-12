La engorrosa tarea de conseguir dólares de "cara grande" en Argentina (y por qué la gente rechaza los de "cara chica")

No fue fácil encontrar un lugar en la codiciada zona norte del conurbano bonaerense.

"Algunos de nuestros ahorros en dólares eran de cara chica y no los aceptaban ", contó a BBC Mundo Antonella.

Y en los dólares creados a partir de 2004 (conocidos informalmente como "los azules", porque los de US$100 están atravesados por una banda de seguridad de ese color) ya no hay marco y la imagen, que incluye rostro y hombros, aparece aún más grande.

Por qué ocurre

"Se publicó una nota en un diario económico estadounidense donde un funcionario de la Reserva Federal decía que esa institución hace muchos años que no imprime los billetes de cara chica", recordó.

A pesar de que la entidad que dirige la política monetaria de EE.UU. ha reiterado en muchos comunicados que no está en sus planes sacar de circulación ninguno de los tres tipos de billetes que se usan hoy, las dudas han persistido.

Gonzalo aclaró que el rechazo a los billetes viejos no empezó en Argentina.

Esta alternativa no está disponible para el aproximadamente 40% de los argentinos que trabaja en negro .

Pero incluso para los trabajadores del sector formal no es una apuesta segura.

El problema es que, ante la enorme demanda por billetes de "cabeza grande" o "azules", los bancos no siempre tienen suficiente stock , y han tenido que publicar avisos explicando a sus clientes que todos los dólares son válidos.

BBC Mundo contactó a los mayores bancos del país, tanto del sector público como privado, para saber cómo manejan estos inconvenientes, pero no obtuvo respuesta de ninguno.

No obstante, aunque las entidades bancarias aclaran que los clientes deberán aceptar cualquier billete que les toque , algunas personas no bajan los brazos hasta obtener el tipo de dólar que quieren.

Carolina, una bonaerense que quería mudarse más cerca del colegio de sus hijos, firmó en noviembre pasado un contrato por una casa donde se aclaraba que el precio era en dólares y que "no podían ser de cara chica".

"Fui al banco y le pedí a mi ejecutivo de cuenta que me dé dólares de cara grande. Le aclaré que si me daba los viejos los iba a volver a depositar una y otra vez hasta que me diera los más nuevos", contó a BBC Mundo.