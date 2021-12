Gabriel Boric: qué significa su victoria en Chile para la izquierda en América Latina y por qué aún no se habla de una nueva "marea rosa"

"Me parece que estamos ahora en un momento de aparente reversión de esa corriente, pero con mucho equilibrio todavía. No creo que podamos hablar de una ola roja. Pero el giro a la derecha ciertamente se ha estancado", dice.

Las divisiones de una izquierda "más débil"

"Es una izquierda con una articulación más débil, no tiene esa cohesión de principios de la década de 2000", analiza Dawisson Belém Lopes.

"Algunos filósofos hablaron (en ese momento) de un 'socialismo del siglo XXI', de un nuevo movimiento. Ahora no. Es un regreso a las composiciones amplias, a la socialdemocracia (...) Boric también tuvo que hacer este esfuerzo: ya no es el líder estudiantil de otros tiempos, es otra figura. Tuvo que entenderse con el centro de la política chilena. Es una izquierda que llega con menos impacto. Suele ser más institucional, convencional, no tan transformadora como al inicio de los años 2000", evalúa.