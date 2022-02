"Imperialismo de la basura": por qué América Latina se ha convertido en "el nuevo basurero" de Estados Unidos

De acuerdo con datos de Last Beach Cleanup , una organización ambientalista con sede en California, hasta octubre del pasado año, EE.UU. había enviado más de 89.824.167 kilogramos de desechos plásticos a los países del área, algunos de los cuales recibieron incluso el doble de la cantidad que en 2020.

"Estados Unidos está inundando América Latina con desechos plásticos, particularmente desde California hasta México. Pero si bien la cantidad de basura que se exporta a México es desmedida, la que se envía al resto de Latinoamérica no es menor si comparamos el tamaño de los países y la cantidad de población", le dice a BBC Mundo Jan Dell , una ingeniera ambiental y creadora de Last Beach Cleanup.

"Y no solo es una cuestión de tamaño o población. Se trata de que estos países en la mayoría de los casos, ya tienen bastantes problemas para lidiar con su propia basura y procesarla para tener que lidiar también con la basura plástica de EE.UU.", agrega.

"Además, está también el hecho de que producir plástico hoy es mucho más barato que reciclarlo. Entonces, no es un negocio que reporte beneficios a las compañías estadounidenses, por lo que resulta más económico enviarlo a otros lados", agrega.

El mercado de la basura

De acuerdo con Solís, estos contextos han llevado a que la basura se convierta en un negocio para compañías no estatales en toda América Latina.

Sin embargo, el mecanismo no es ajeno a la polémica, dado que grupos ambientalistas y expertos denuncian que estas empresas aprovechan algunos vacíos legales para importar basura que muchos de estos países no deberían recibir… al menos no legalmente.