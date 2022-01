"La única salida es el aeropuerto": el éxodo de jóvenes profesionales que se van de Argentina

26 minutos

Cuántos son

No obstante, expertos señalan que el número de emigrantes podría ser mucho mayor , ya que no todos los que planean irse de forma definitiva lo reconocen en sus documentos de viaje.

No es fácil trazar comparaciones con la emigración de 2001, ya que en esa época no existían las declaraciones juradas indicando el motivo del viaje. Además, la población general era más chica.

Quiénes se van

"Ahí económicamente podía no trabajar. Acá no es una opción", resalta, sobre su nueva vida en la capital española.

"No queremos vivir así y no queremos que nuestros hijos vivan así a futuro ".

"No tenemos futuro"

"Todos me decían que cuando eran más jóvenes las cosas no eran así. Aparte de escucharlos lo iba viviendo", señala el joven, que es licenciado en dirección de negocios globales.

"No veía luz al final del túnel, no veía posibilidades de vivir solo. Con mi pareja nos íbamos a tener que matar para pagar el alquiler, ni hablar de tener hijos...", le contó a BBC Mundo.

"Me juntaba con mis compañeros de secundaria y de facultad y estábamos todos en la misma: nos encanta Argentina, amamos el país , amamos la gente y el grupo de amigos que creamos, pero no tenemos futuro ".

"Una buena vejez"

"No me estoy yendo feliz de la vida, me duele mucho tener que irme", confiesa. "Tengo una historia acá, mis amigos están acá. Pero no tengo una posibilidad real de desarrollarme".