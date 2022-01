“Después de dos asesinatos en una semana, los periodistas en Tijuana pensamos que tenemos una bala dirigida a la cabeza”

López Obrador pidió no adelantar juicios ni "hacer politiquería" y aseguró que el caso no quedará impune tras una investigación "a fondo".

Protección ineficaz

"Esto nos ha puesto en una situación de riesgo que ya no sabemos ni cómo protegernos, si confiar o no en las instituciones, o cómo hacerlo. Así estamos trabajando".

Asimismo, destacó la connivencia que existe entre funcionarios públicos, policía, políticos y delincuencia organizada; e hizo un llamado a que "el Estado mexicano empiece a asumir la responsabilidad de que está muy claro que no puede, o no quiere, proteger a los periodistas".

Vivir con escolta

"Ya no ando tanto en la calle, nada más redacto, me quedo en el carro y luego regreso a casa. Una vez que llego , ya no salgo por si hay alguien afuera esperándonos", reconoce junto al Palacio Municipal de Tijuana, mientras espera recibir algún aviso para acudir a cubrir alguna noticia o suceso del día.

No sabe cuánto tiempo tendrá que seguir llevando escolta, pero hay algo que sí tiene claro: esto no le hará dejar su profesión. "Aunque mi padre me decía que esto era peligroso, creo que dedicarme a ello es de las mejores decisiones que he tomado. Me gusta hacer periodismo, tenga las implicaciones que tenga".