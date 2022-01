"Esto no se va a arreglar en solo unos días": la intensa labor de limpieza del vertido de petróleo en Perú

Eso no parece bastarles a los pescadores artesanales del distrito de Pachacútec que llevan días protestando a la entrada de la refinería en la que ocurrió el siniestro. "La empresa se burla de nosotros y el gobierno nos escucha, pero no nos da soluciones", se queja Mercedes Pando.

Playas contaminadas

El asunto ha encendido los ánimos de muchos en Perú. El presidente Pedro Castillo llevó como una de sus promesas de campaña poner límites a lo que considera abusos del gran capital extranjero y un desastre natural que involucra a una compañía europea no ha hecho sino acentuar la indignación de los que se consideran agraviados. Castillo no ha dudado en calificarlo como el peor desastre ecológico de la historia reciente del país .

Eugenio no quiere opinar sobre la respuesta de Repsol y del gobierno a la tragedia: "No los he oído hablar", dice. Pero hay algo que tiene claro. "Estamos fregados con esto; aquí en Ancón nos han fregado a todos, porque ya no podemos pescar".