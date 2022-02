"¿Dónde está el error?": la frustración de un médico intensivista uruguayo por los pacientes de covid que recibe sin vacunar

37 minutos

"Más que nada me genera frustración, la frustración de no haberlos convencido (de vacunarse). ¿Dónde está el error que podemos haber cometido?", se pregunta.

Según datos oficiales obtenidos el jueves, 71% de los pacientes con covid internados en los centros estatales de tratamiento intensivo de Uruguay no habían sido inoculados contra el virus.

"No queda otra"

"A medida que hay tantos casos, ese 20% de población que no está protegida se contagia y algunos de ellos, los más vulnerables o susceptibles, pueden agravarse y llegar a la muerte", advierte.

"Si tienen alguna duda en cuanto a la vacuna, por mi parte les puedo decir que no: no queda otra que vacunarse", agregó en el video grabado por Nin y su equipo, y divulgado por las redes sociales de los servicios de salud del Estado.

"Estas teorías de conspiración agarran a personas que no quieren pensar: les dicen algo y se aferran a eso sin saber. Yo no puedo discutir de un tema médico; no soy médico", le dice este trabajador independiente de 52 años a BBC Mundo