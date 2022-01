El inédito bloqueo en el norte de Chile en protesta contra la inseguridad y la crisis migratoria

25 minutos

En las calles de la ciudad, cientos de manifestantes ondeaban banderas negras y sostenían pancartas con mensajes como "no más violencia" y "esto no da más", entre otros.

"La inseguridad que hoy estamos viviendo no tiene precedentes", le dice a BBC Mundo Christian Molina , un taxista que trabaja en Iquique hace más de 35 años y que adhirió al paro regional.

"Me siento vulnerable. Tengo que estar todo el día con los vidrios arriba y los seguros puestos. Al llegar a mi casa, tengo que mirar para todos lados para que no me asalten", agrega.