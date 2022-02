México-Panamá: el enfado de AMLO con el país centroamericano por rechazar su propuesta de enviar a Pedro Salmerón como embajador

Sobre Salmerón, quien anunció a través de una carta enviada al presidente López Obrador que dejaba a "disposición [del presidente] el cargo que me ofreció", pesan acusaciones por acoso sexual durante su tiempo como profesor en el Instituto Autónomo Tecnológico de México (ITAM).

La nominación de Salmerón, hecha por López Obrador el 17 de enero, generó malestar no solo en grupos de estudiantes y feministas en México, sino también en Panamá y en las redes sociales, donde el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador se convirtió en tendencia.

"Resulta que lo propusimos para Embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o Canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM (…). No creo que el presidente de Panamá esté enterado, creo que tiene que ver más con la canciller", dijo el mandatario.

El diario mexicano El Universal aseguró haber hablado con fuentes diplomáticas panameñas para buscar una reacción a los comentarios del presidente, pero según una fuente anónima del entorno gubernamental, no había "una respuesta oficial".

López Obrador reiteró su apoyo al académico, diciendo: "Lo estimo mucho y lo considero un historiador de primer nivel". Además, argumentó que no existe en contra de Salmerón una "denuncia formal" ante las autoridades sino una "campaña de linchamiento".

"Vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. A mí me gustaría que nos ayudara en todo lo que son archivos (...) me gustaría que fuera mi asesor para hacer en presidencia una historia para los jóvenes, sobre los fraudes electorales en México", agregó.