Cocaína adulterada en Argentina: "La gente nunca supo que estaba consumiendo un opioide. Pensaron que era cocaína”

Sin embargo, aún no hay claridad sobre qué fue exactamente lo que consumieron las víctimas ni por qué les causó la muerte.

En este caso lo que suponemos, porque aún no tenemos la confirmación, es que hubo una adulteración de la cocaína con opioide. En realidad todavía tampoco tenemos certeza de que haya habido cocaína, estamos esperando el resultado de los análisis de las muestras.

La gente compró cocaína, consumió lo que creyó que era cocaína, y en algunos casos se encontró con la muerte. Se habla de cocaína adulterada, pero como todavía no tenemos las muestras y los síntomas de los pacientes eran de opioides y no de cocaína, la verdad es que no sabemos si era cocaína adulterada o si es simplemente opioides.