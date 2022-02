“Pensé que este año iba a graduarme y esto equivale a no tener nada”: el temor de los estudiantes en Nicaragua tras la “intervención” de universidades por el gobierno de Daniel Ortega

13 minutos

"Me arrebataron nuevamente la oportunidad de ser un profesional. Dos veces. Es un sentimiento de impotencia, tan cerca de lograr la meta. Pensé que este año iba a graduarme y esto equivale a no tener nada", lamentó Rivera en diálogo con BBC Mundo antes de dejar el país.

"Silenciar voces críticas"

"El hecho de que la Upoli haya sido uno de los centros de protesta, Ortega no lo olvidó, no lo perdonó", asegura Medina, que además considera que se trata de una advertencia del gobierno, al que tilda de "dictadura", al resto de universidades del país: "Es mejor portarse bien, callarse, no criticar".

"Estamos viendo opciones fuera del país"

Las autoridades, comenta, les han dicho que todo "está normal", pero no han dado explicaciones claras. "Mi miedo es no poder seguir estudiando de forma gratuita", confiesa. Ella es becada de la carrera de Diseño Integral de la Comunicación.

"Veré qué pasa, yo me matricularé, ya ahorita no puedo ir corriendo a matricularme a otra universidad. Si vemos que la situación empeora, mi mamá y yo ya estamos viendo opciones fuera del país", cuenta.

Una situaión repetida

El estudiante Elthon Rivera siente que se le acabaron los espacios. "No tengo carrera, no tengo posibilidad de hablar, de expresarme, no puedo decir nada porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Ya sentí que aquí no tengo posibilidad más que huyendo o escondiéndome".