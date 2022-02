Limón en México: por qué el coste del cítrico alcanzó un “récord histórico” (y cuándo bajará de nuevo)

La importancia de este cítrico puede verse en un puesto de tacos no muy lejos de allí, donde los clientes se sirven a su gusto de una bandeja repleta de limones en pedazos que exprimen sobre sus tortillas.

"No queremos limitar el limón porque para la gente es muy importante, pero es que ahora el kilo nos cuesta igual que el kilo de carne. Prácticamente no hay ganancias", le dice a BBC Mundo.

Un "récord histórico"

"Son récords históricos, no tenemos registro de que el limón llegara antes a los precios actuales", le confirma a BBC Mundo Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario mexicano (CNA).

El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador , aseguró cuando se contagió de covid en enero que el cítrico había sido parte de su tratamiento junto a agua, paracetamol y miel. "Aunque está caro el limón, procuraba yo no ponerle tanto", dijo tras recuperarse.

¿Cuáles son las causas?

Otra de las razones fue el encarecimiento de los fertilizantes. "En menos de un año su costó aumentó más de un 100%. Y eso ha provocado que algunos productores no tengan recursos para utilizarlos, lo que afecta a la productividad", señala el director del CNA.

"Por esto y por la violencia, la gente se ve obligada a abandonar sus parcelas. Así que tristemente tenemos alrededor de (la localidad de) El Aguaje limoneras abandonadas que no producen , y llenas de maleza porque algunas familias se fueron, otras no pueden pasar y otras tienen miedo. Es un gran problema y una gran pérdida", denuncia.

Un aumento de precio que "no es proporcional"

"Pese a que el consumo anual de limón en México es de 15,1 kilos per cápita, muy por encima por ejemplo de los 8,1 kilos de aguacate, queda una cantidad destinada al consumo local que satisface la demanda", afirma Kathia Ramos, directora de la licenciatura en Finanzas del Tec de Monterrey.

Sin embargo, la Secretaría de Agricultura aseguró en un informe del 20 de enero que el volumen que México destina al mercado externo (que suele ser de casi un 30% de su producción total de limones) no presentó modificaciones al alza en 2021 que pudieran explicar el actual encarecimiento, ni tampoco hubo aumento en los precios de venta de exportación.

De hecho, pese a las razones que pueden explicar la situación actual, la Secretaría advirtió que este encarecimiento del limón "no es proporcional a los aumentos de precios" al comprador y advirtió que "debe revisarse el factor intermediarismo para que el consumidor no se vea afectado injustificadamente".

Luis Fernando Haro, del Consejo Nacional Agropecuario, reconoce que "uno podría pensar que al productor le está yendo muy bien, pero es importante señalar que estos precios que vemos son los del final de la cadena productiva, no los que llegan al agricultor".

¿Cuándo bajarán los precios?

"Los salarios no incrementan al mismo ritmo que la inflación, pero quienes estamos acostumbrados a la cocina mexicana sabemos que casi no hay sustituto para el limón. Esto afecta al bolsillo de las personas porque no lo dejan de comprar, sino que incrementan el gasto en limones y dedican menos a otros productos", opina la economista Ramos.