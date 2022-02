Por qué Estados Unidos no tiene embajadores en más de la mitad de países de América Latina (y qué consecuencias tiene)

Si la designación de embajadores fuera un indicador de la importancia que un gobierno otorga a otros países, América Latina no parecería ocupar un lugar muy alto en la agenda del presidente Joe Biden.

La responsabilidad de estos nombramientos no recae exclusivamente sobre la Casa Blanca, pues cada una de estas designaciones deben ser confirmadas por el Senado.

El gobierno de Biden ha nominado candidatos a embajadores para cinco países de la región que no han recibido aún la aprobación de la Cámara Alta, pero no ha hecho ninguna postulación en otros seis casos.

Aunque se trata de responsabilidades compartidas entre el ejecutivo y el Senado, el efecto en términos diplomáticos es el mismo. Y, de acuerdo con los expertos, el resultado no es positivo.

Omisiones preocupantes

"Esto es preocupante. Y no ayuda justo el momento cuando hay una percepción de que Estados Unidos está perdiendo interés en América Latina , donde China está ganando más fuerza, igual que Rusia y otros países. Esto obviamente tiene un impacto", le dice a BBC Mundo Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un centro de estudios con sede en Washington.

"Tener un representante del gobierno de Estados Unidos con alta autoridad manda un mensaje muy claro de interés, de compromiso con la relación bilateral. Esto no quiere decir que no pueda haber otros funcionarios, pero nunca es lo mismo tener a cargo al segundo que a un embajador. Además, esto se presta a interpretaciones del país receptor que tal vez piensa lo peor, que a Estados Unidos no le importa y eso tiene un impacto muy negativo en la relación", agrega.