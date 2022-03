Gabriel Boric, presidente: el Chile que recibe el nuevo mandatario y 5 retos que enfrentará en sus primeros meses de gobierno

1 hora

Con 36 años, el ex líder estudiantil llega a La Moneda de la mano de una nueva generación que destrona a los dos grandes bloques de centro-izquierda y centro-derecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia, en 1990.

1. Convención constituyente

Su participación no estuvo exenta de polémicas pues lo hizo a título personal y sin el apoyo de su propio partido, Convergencia Social.

"Si todo esto termina siendo exitoso, Boric se gana la estatua. Y ¿qué significa que sea exitoso? Que la aprobación en el plebiscito de salida sea lo más abrumadora posible para que no haya un sector completo de la sociedad excluido", añade.

Su trabajo no ha estado exento de polémicas, sobre todo desde sectores de la derecha que acusan que priman las "posiciones extremas" bajo un "afán refundacional", y de convencionales derechistas que aseguran que están siendo "excluidos" de la discusión.

Tarea que no es fácil, pues desde la propia asamblea se ha pedido que el gobierno se mantenga neutro y distante.

"No voy a tratar de pautear a la Convención con lo que tiene que hacer, sino respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida", dijo en diciembre pasado.

La entrante ministra del Interior, Iskia Siches , ha adelantado que no renovarán el Estado de Emergencia.

"Lo que tenemos absolutamente claro es que no podemos seguir con las mismas recetas que han causado más violencia y más división" , ha dicho el nuevo mandatario.

3. Crisis migratoria en el norte

El gobierno de Boric ha prometido resolver en seis meses la situación de las personas en albergues, cerrar los pasos no habilitados, realizar un empadronamiento de los migrantes irregulares y combatir las redes de tráfico.

"Es un tema urgente, aquí no se puede pensar a largo plazo", dice Pamela Figueroa.

"Este no es un problema solo de Chile, sino regional. Y en la medida que no haya un trabajo coordinado, no va a lograr nada", afirma.