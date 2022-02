Credit Suisse: la enorme filtración de datos que revela que venezolanos acusados del saqueo de PDVSA ingresaron millones de dólares en el banco suizo

1 hora

La revelación, publicada en simultáneo en diarios alrededor del mundo, entre los que se cuentan La Nación de Argentina, The New York Times y The Guardian, señala que la entidad bancaria tenía fondos por valor de unos US$100.000 millones pertenecientes a esas cuentas.