Michoacán: qué se sabe de la masacre durante un velorio en San José de Gracia que estremece a México

17 minutos

Las autoridades no confirmaron el número de víctimas de este suceso que atribuyen a rencillas entre grupos criminales. Varios medios mexicanos, citando fuentes de seguridad locales, aseguraron que el balance podría oscilar entre 10 y 17 personas asesinadas .

Y esa gran incógnita que rodea a este crimen se debe a que, cuando las autoridades llegaron varias horas después al lugar tras visualizar el video en internet, ya no encontraron ningún cuerpo y la escena del crimen había sido incluso limpiada .

Tres horas en acudir

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , confirmó que "sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento" pero no se localizó a las víctimas, por lo que pidió esperar hasta conocer más datos de la investigación.

"No han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas, sí… partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre, pero no tenemos más información", dijo este lunes.