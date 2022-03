Colombia elige congreso y candidatos presidenciales: 3 cosas inéditas de las elecciones que definirán el futuro del país

1 hora

"Esta vaina no ha empezado y ya estamos mamados", decía esta semana Rogelio Torres, un vendedor de pasteles de yuca en Teusaquillo, un barrio emblemático de Bogotá.

"La campaña en Colombia siempre empieza temprano, pero yo no recuerdo un nivel de intensidad tan grande como el que hemos vivido esta vez", dice el politólogo Juan Fernando Giraldo.

Y no es una cuestión anecdótica, añade: "Esto desgasta a los candidatos, aumenta los presupuestos de campaña y genera un nivel incertidumbre que, en principio, me parece sano".

Hubo un momento del año pasado en el que había 96 candidatos para la presidencia. Hoy quedan 23. Después del domingo, no habrá más de ocho .

1. El rol secundario de Uribe y el favoritismo hacia un candidato de izquierda

" Van a ser las primeras elecciones del siglo en que el uribismo no va a definir la elección ni estará en el centro del juego", dice Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario.

El partido de Uribe, el Centro Democrático, tiene un candidato, Óscar Iván Zuluaga, pero las encuestas no le dan muchas opciones. No participará en las consultas y muchos de sus militantes, incluido Duque, han dicho que votarán en las consultas, lo que significa que lo harán por otro candidato.

Incluso si no gana, la popularidad de Petro ha sido un suceso político que Colombia no había experimentado antes .

2. La fuerza de las consultas interpartidistas

"En el pasado hubo consultas interpartidistas, pero las coaliciones no habían cooptado tanto las elecciones, porque antes eran más estructuradas y predecibles", explica Giraldo.

3. El país de la paz firmada

Estas serán las primeras elecciones en décadas en las que la agenda sobre qué hacer con la guerrilla y el conflicto armado no juega un rol principal.

Ahora, en cambio, es raro escuchar a los candidatos hablar del tema: "No solo no se habla de guerra, sino que tampoco de la paz, y creo que ese silencio se debe al cansancio con el tema, pero también a que todos los candidatos ya asumieron que la paz no tiene reversa", asegura Rettberg.