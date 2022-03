Oscar Iván Zuluaga: el candidato del uribismo y del partido de gobierno se retira de las elecciones en Colombia

"En vista de los resultados electorales del día de ayer, y la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez", dijo Zuluaga en un video este lunes.

El uribismo no se presentó en la consulta y tuvo un magro desempeño en las elecciones legislativas del domingo, donde pasó de tener 19 senadores y 32 representantes a la Cámara a tener 14 y 16, respectivamente.

¿Qué significa?

El uribismo ganó cuatro de las últimas cinco presidenciales en Colombia. Y ahora, en la sexta, ha decidido no tener candidato. Al movimiento político más importante de la historia reciente del país le están pasando factura los escándalos judiciales, el rechazo al proceso de paz y un gobierno impopular de Iván Duque que tuvo que navegar la pandemia, un estallido social y una crisis económica. Sin embargo, esta es una estrategia que muchos expertos adelantaron en medio de la crisis del uribismo: que el candidato de Uribe no saldría de su partido. Con eso, esperan tener un candidato contundente como Gutiérrez que no suena, al menos en principio, a continuismo de Duque. Las elecciones del domingo, marcadas por las consultas de las coaliciones, se convirtieron en una primera de tres vueltas electorales, pero sus efectos han sido tan relevantes que pueden polarizar los votos y crear un escenario de segunda vuelta en la primera. El candidato favorito de la izquierda, Gustavo Petro, dijo el domingo que su objetivo es ganar en primera vuelta, para lo que se necesita obtener el 50+1%, y que buscará hacer todos los puentes necesarios con distintas fuerzas políticas para lograrlo. La adhesión de Zuluaga a la coalición del Equipo por Colombia que lidera Fico va precisamente en ese sentido: consolidar una opción unida que pueda ganar en primera o, al menos, impedir una victoria del rival en primera vuelta.