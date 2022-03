"Es un Mariel silencioso": los miles de cubanos usando a Nicaragua como ruta para llegar a Estados Unidos

22 minutos

"Es una especie de Mariel silencioso. Los números y los testimonios que llegan de la cantidad de gente que se está lanzando a través de Nicaragua es preocupante y lógicamente genera una situación de crisis migratoria, no solo en EE.UU. sino también en países de Centroamérica y México", explica a BBC Mundo Jorge Duany, experto en tema migratorios de la Universidad Internacional de Florida.

BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa Internacional de Cuba y con el Instituto de Turismo (INTUR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua para conocer las posiciones oficiales de ambos gobiernos sobre este tema, pero no tuvo respuesta inmediata.

No obstante, en su justificación de la medida al momento de ser anunciada, Nicaragua indicó que se trataba de una posición humanitaria "ante la cantidad de solicitudes de hermanos ciudadanos cubanos con familiares" en el país centroamericano.

"Yo vine con dinero prestado, pero hay gente que ha vendido sus casas y todo lo que tienen adentro para poderse comprar el pasaje", cuenta Carlos a BBC Mundo*, un cubano de 38 años que llegó en febrero a Miami via Nicaragua.

"Nuestras fronteras no están abiertas y la gente no debería hacer este peligroso viaje. Las personas y las familias están sujetas a restricciones fronterizas, incluida la expulsión. La migración irregular representa una amenaza importante para la salud y el bienestar de las comunidades fronterizas y para la vida de los propios migrantes y no debe intentarse", indicó un vocero.