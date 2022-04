Los venezolanos que prosperan en Perú y qué le aportan al país que los acoge

No hace falta buscar mucho en el país para encontrar ejemplos de venezolanos que han encontrado en Perú una vida mejor, pero que también han mejorado a Perú.

Chucho, el viajero incansable

Aunque dice que recuperó parte de la memoria, nunca recordó nada de lo ocurrido en su vida antes de cumplir 18 años. "Me sentía muy frustrado, porque mucha gente se acercaba a saludarme con cariño y yo tenía que fingir alegrarme de verlos cuando en realidad no los recordaba", le contó a BBC Mundo.

"Como ya no recordaba a casi nadie, pensé que la orden de detención era la señal para empezar de cero en otro país".

"Mi plan era llegar hasta Chile, donde tenía contactos en el mundo de la política, pero en Lima se me acabó el dinero".

Chucho aún no lo sabía, pero en su nuevo país iba sacarle partido a la que considera su mejor habilidad: su capacidad para viajar con muy poco dinero en el bolsillo.

Sus comienzos en Lima no fueron fáciles. "Tuve muchos trabajos: en un almacén de muebles, como repartidor a domicilio… Mientras, dormía en un cuarto compartido con otras seis personas".

"Yo no lo recuerdo, pero mi mamá dice que de niño me quedaba embobado viendo los documentales sobre Perú en la televisión".

"Un amigo peruano me pidió que lo llevara en mi carro a Cuzco porque tenía que enterrar a su madre, que había muerto de covid allí. Mientras él hacía los trámites, que se demoraron dos semanas, me dediqué a recorrer la zona y publicar. Era la pandemia, casi nadie viajaba entonces y gané muchos seguidores".

De vuelta en Lima, les propuso a sus seguidores acompañarlo a excursiones por lugares de la capital peruana que no figuran en las guías de viajes.

"Había preparado un viaje con 18 cupos a Cuzco, pero al publicarlo en Instagram pegué al final del texto los datos de mi cuenta bancaria sin darme cuenta. Esa misma tarde me llamaron del banco para decirme que la habían bloqueado porque habían llegado demasiadas transferencias en muy poco tiempo".

"Al final me llamó la aerolínea y me dijo que como había llenado el avión me pondrían un vuelo chárter y yo decidiría el horario".