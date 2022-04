Protestas en Perú | "Abrí mi tienda pero no entra casi nadie": cómo la bulliciosa Lima quedó semiparalizada por el estado de emergencia decretado por Pedro Castillo

22 minutos

"Tengo abierto pero no entra la gente", se lamenta el empleado de una tienda de comestibles en la avenida Angamos de Lima.

Es uno de los muchos habitantes de Lima que no se enteraron a tiempo de que el presidente Pedro Castillo había decretado un estado de emergencia hasta la medianoche del martes en las provincias de Lima y Callao para frenar las protestas e incidentes en las que ha derivado la huelga del transporte iniciada la semana pasada en Perú.

Los colegios, que empezaba a tomar ritmo con las clases presenciales después de meses a distancia por la pandemia, se vieron de repente forzados a suspenderlas. Las familias descubrieron que no había colegio cuando ya preparaban a los niños para marchar a la escuela.

En un mensaje compartido en las redes sociales, un padre mostraba su indignación al comprobar que la ruta escolar no iba a recoger esta mañana a su hijo: "Cuando pensabas que no podía embarrarla más, el gobierno hace esto... Encerrados a la fuerza."

Sin transporte público, con solo unos pocos taxis circulando, muchos no tenían cómo llegar a sus centros de trabajo. Tampoco los trabajadores de los servicios esenciales, que se suponía que estaban exentos de la inmovilización social obligatoria que impone el decreto de Castillo.

Rosa, que no quiso dar su apellido, tuvo que pagar un alto precio a un taxi para llegar a la estación de servicio en la que trabaja en el distrito de Miraflores, habitualmente un hervidero de restaurantes y bares, todos cerrados este martes. "El taxista me advirtió que si encontraba un bloqueo, me dejaría botada donde estuviera".