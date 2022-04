"A Chávez le dieron la oportunidad de oro para radicalizarse": 20 años del fallido golpe de Estado en Venezuela

Pero no sólo eso: los días siguientes son una sucesiónde momentos rocambolescos y confusos que están en la historia del país petrolero.

En una entrevista con BBC Mundo, López relata que ella no asistió a la histórica marcha por no sentirse convocada. Pero recuerda que la noche anterior se había reunido con un grupo de académicos para discutir lo que ocurría en el país y lo preocupante que se veía el porvenir de Venezuela.

El 11-A sirvió para una polarización política que se está extinguiendo en la población de Venezuela, pero no en las élites de poder.

En las élites sigue esta polarización porque los actores siguen siendo más o menos los mismos y son los que hoy se sientan en la mesa de negociación. Y es uno de los problemas por el cual no podemos salir de esta situación.

Es interesante. Sobre todo cuando reviso la bibliografía más actualizada sobre el golpe de Estado, particularmente la entrevistas que se les hizo al entorno militar de Chávez, que fueron los que al final dieron el golpe de Estado y que no quisieron asumirlo.

Y es que el golpe no fue un hecho sorpresivo ni fortuito. Estaban todos los elementos allí cuando días antes, el 7 de abril, Chávez sostiene una reunión con el alto mando militar dejando entrar al Comando Táctico de la Revolución, civiles, en una reunión que era confidencial. Entonces el ministro de Defensa, José Vicente Rangel, empieza a hablar de cómo van a defenderse de un golpe de Estado que era inminente.

Eso nunca lo dijeron los militares sino cuando se les hcieron las entrevistas posteriores. Pero eso explica por qué los militares no obedecen a Chávez el 11-A cuando este manda a activar el Plan Ávila (plan de contingencia militar).

Y para mí tiene todo el sentido del mundo, porque el día que cae Chávez, cae por unas declaraciones determinantes del oficial Efraín Vásquez Velasco, quien dijo que no iban a obedecer al Presidente ni a activar el Plan Ávila. Y lo dijo por esa reunión del 7 de abril.

¿ En qué momento Venezuela cruzó el punto de no retorno?

Fue un proceso largo. Depende de lo que significa el punto de no retorno.

Chávez era un líder populista de izquierda. Desde que asume el poder hay una tensión entre una manera de gobernar populista y la manera de gobernar de una democracia participativa liberal. Es un líder carismático, y los líderes carismáticos no suelen ejercer una legitimación de las leyes, del estado de derecho. La legitimidad de ellos procede de su carisma.

Chávez empieza a forcejear con esto, pero también hay que entender que no era un líder autoritario en ese momento. Sí, tenía tendendencia autoritaria, pero su coalición política no era autoritaria.

Pero algo que no teníamos tan claro era que Chávez tenia su plan B. Chávez, que es un hombre bastante audaz, capaz de jugar fuerte, decidió dejar que el golpe prosperara, creando una estrategia para poder utilizarlo a su provecho.

Y eso fue lo que pasó. Chavez jugó, pero cayó por unas 48 horas. Quedó preso y aislado; y cuando pidió un avión para ir a Cuba, los militares no le concedieron ese puente de plata.

¿Qué fue lo que vimos? Un país y unas élites absolutamente polarizadas. Y de parte de la oposición, algo en lo que he enfatizado mucho, varias conspiraciones. Es importante decir que no todos los actores de la oposición estaban involucrados, algo que el chavismo ha estigmatizado.

Cuando el general (Raúl Isaías) Baduel le permitió regresar, Chávez se demoró en darse cuenta que había triunfado. Entonces empezó a tantear la situación llamando a la OEA y al Centro Carter para que viniesen al país a mediar, que quería diálogo. ¿Y qué hizo la oposición? Seguir conspirando, tratar de que el plan no volviese a fallar. Y eso fue un desastre para Venezuela.

Cuando yo veo ahora la mesa de negociación de México, que el gobierno no está dispuesto a entregar el poder, yo lo que veo es que todavía no se supera el 11-A.

No fue un proceso que se dio al día siguiente cuando se despertó. El chavismo se sentó en las mesas de negociación, pero los que participaban del otro lado no era los partidos políticos sino las élites de poder pidiendo que se derogaran las 49 leyes aprobadas por Ley Habilitante.

Y ahí es cuando surge la radicalización, cuando hay el convencimiento de que no hay ninguna posibilidad de ir a un proyecto consensuado, que tienen que imponerse. Y Chávez, que en el fondo era revolucionario, siempre lo deseó. Revolucionario era entonces tener un proyecto distinto al de la democracia.

Volviendo al punto de no retorno, creo que este no se da en el primer gobierno de Chávez (2000-2006). Comienza a ser mucho más claro en el segundo periodo (2006-2012), cuando se impone un proyecto que no es consensuado por la sociedad venezolana, el del socialismo del siglo XXI.