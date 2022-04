Por qué la nueva ola de migrantes alemanes en Paraguay genera entusiasmo pero también recelo

Y no todos pasaron por los registros de Migraciones.

Aunque también se han instalado en otras partes del país, buena parte de los nuevos inmigrantes eligen establecerse en las Colonias Unidas. Y no es difícil entender por qué.

No es algo de lo que aquí se hable abiertamente. No ocurre lo mismo, en cambio, con la llegada de los nuevos inmigrantes.

Sin embargo, muchos de los migrantes del siglo XXI no parecen llegar motivados por razones económicas.

Contra la vacunación

Al igual que los Hausen, muchos de los alemanes que llegaron en los últimos meses a Paraguay creen que en su país no hay libertad para tomar decisiones propias y se refieren, en particular, a la campaña de vacunación.

Theresa y Stephan afirman estar vacunados, pero el profesor y montador de películas Florentin Stemmer, quien llegó en diciembre a Hohenau, no lo está.

Stemmer opina que la decisión de vacunarse debe ser personal y no del gobierno, y dice que la covid ha dividido a Alemania.

"Lo perdimos todo por la decisión de no vacunarnos" , sentencia.

"Imagina a alguien tratando de obligarte a hacer algo que no quieres. Te obliga con medios sociales e incluso amenaza con hacerlo por la fuerza", afirma.

De momento, la vacunación no es obligatoria en Alemania -aunque el debate está sobre la mesa-, pero los no vacunados tienen restringido el acceso a restaurantes, tiendas no esenciales y establecimientos de ocio y arte.