Fujimori: la Corte IDH invalida la sentencia del Constitucional peruano que ordenaba liberar a l expresidente

Pero el 17 de marzo de este año, el Tribunal Constitucional acordó restablecer el indulto y ordenar la liberación de Fujimori, basándose en defectos de procedimiento en el proceso ante el Supremo, en el que, a su juicio, no habían quedado acreditadas las supuestas irregularidades en la tramitación del indulto de Kuzcynski.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, las víctimas recurrieron a la Corte IDH, que ha resuelto de nuevo en contra del indulto y asegura que el más alto tribunal peruano no se ajustó en su resolución a las obligaciones de perseguir y castigar los crímenes contra la humanidad que la Carta Interamericana de Derechos Humanos establece para Perú y el resto de estados firmantes.

Sus víctimas y sus detractores afirman, en cambio, que no ha pagado las reaparaciones a las que fue condenado ni ha pedido perdón por sus crímenes. Sostienen también que no está demostrado que sus problemas de salud no puedan ser debidamente atendidos en la cárcel.