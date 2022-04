Masacre de Putumayo: el operativo militar en Colombia que revive el fantasma de los falsos positivos

16 minutos

¿Qué ocurrió y quiénes son las víctimas?

Pero la investigación periodística reveló que había detalles de la versión oficial que no coincidían con la evidencia testimonial y fotográfica.

Por ejemplo, aunque era claro que sí había habido hombres armados en la vereda, el número de personas reportadas como armadas no coincidía con el número de armas incautadas.

Guarnizo explicó: "Al menos hay unas 3 fotos que corresponden con el cadáver del menor de edad, que está tendido sobre la tierra sin un arma. Luego hay dos fotos, en unas lanchas de la Armada Nacional, y en una tiene fusil y en la otra no. Eso es lo que muestran las fotos".

¿Qué dice el ejército y el gobierno nacional?

"La operaciones militares y, en particular esta que ha desatado controversia, se adelantó con un trabajo de inteligencia y de identificación previa", dijo el mandatario, asegurando que todos los caídos en el operativo tenían nexos con grupos criminales .

Sin embargo, una de las críticas que más resuena en medios colombianos es que fuentes aseguran que el ejército tenía información de que "Bruno" ya no estaba en la vereda y aún así procedieron con el operativo.

"Hay versiones del Ejército que no coinciden", dice Guarnizo: "Una dice que antes de entrar, se dieron cuenta que Bruno ya no estaba en la vereda. Entonces, ¿por qué realizaron un operativo de estos en medio población civil, sabiendo que su objetivo principal no estaba?".