Por qué la paz es "un tema incómodo" en las elecciones de Colombia (y cuáles son los que "salieron del clóset" en su lugar)

1 hora

Qué pasó con la paz

La permanencia de la violencia, sin embargo, no impidió que la preocupación por la misma cambiara.

El actual presidente, Iván Duque, fue en parte elegido gracias a su rechazo al acuerdo de paz firmado por su antecesor, Juan Manuel Santos. Su gran plataforma fue el plebiscito que refrendaba el acuerdo, en el que ganó el "no".

"Es un tema incómodo para todos los candidatos, porque saben que es central para su eventual gobierno, pero a la vez saben que en campaña es demasiado polarizante y no es rentable electoralmente".

Silvia Otero coincide, y destaca que este cambio en la conversación pública no es del todo nuevo, sino que tiene tres antecedentes: la firma de la paz y los dos estallidos sociales que vivió el país en 2019 y 2021 .

Hasta entonces, coinciden los analistas, las protestas en Colombia habían sido fácilmente descalificadas por el Estado al señalarlas de estar imfiltradas por la guerrilla. Existía cierto consenso en la academia de que la población colombiana, a diferencia de sus vecinos, "no protesta".

"Pero luego, en 2021, cuando la gente ya se dio cuenta que no podían calificarlos de guerrilleros, salieron a protestar con más fuerza , ahí sí, por temas muy de fondo, como la desigualdad y la corrupción", señala Otero.

"Pero no es que estemos hablando con sofisticación de estos temas, ojo", advierte Otero. " Apenas estamos empezando el duro camino hacia la normalidad , pero es un hecho que otros problemas hasta ahora opacados que salieron del clóset".

De qué se está hablando

La también politóloga añade: " Que se hable de estos temas no es necesariamente que la gente sea más progresista , porque la reacción que hemos visto en temas como el aborto muestra que también hay una gran movilización de contra reforma".

"Es que ahí es donde están las preocupaciones de la gente", añade Otero. "Ya el miedo no es a que te maten o te secuestren, sino a que no puedas pagar tus cuentas o no tener una educación".