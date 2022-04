México: cuál es el "plan B" de AMLO tras el fracaso de su reforma eléctrica (y cómo impactará este "duro golpe" a su gobierno)

25 minutos

El resultado de la votación era previsible , dado que Morena y sus aliados no cuentan desde el año pasado con el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para este tipo de reformas. Aunque en los últimos días aseguró que asumiría alguna de las contrapropuestas de sus partidos rivales, esto no fue suficiente para la oposición, que frenó la iniciativa.

Litio sin concesiones a extranjeros

"Cuando se entregaron esas concesiones, no era litio, era para la explotación de minerales y el litio es otra cosa. Es un mineral estratégico y es de la nación, no es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa", declaró AMLO.