Bukele contra las maras | "No debo nada, me quieren capturar por tener las letras MS tatuadas": los expandilleros atrapados en la "guerra" del gobierno de El Salvador

17 minutos

Hasta hace tres semanas vendía paletas heladas en la calle, pero ahora ya no sale a trabajar. "Estoy encerrado, no sé ni cómo hacer a veces. Yo no tengo por qué andar así, si yo no debo nada", dice afligido.