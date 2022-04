Qué fue la Masacre de Napalpí y por qué la justicia argentina realiza un juicio tras casi 100 años

En Argentina comenzó esta semana un juicio sin precedentes en ese país. Lo encabeza una jueza federal, hay fiscales, pruebas y testigos. Pero no hay acusados, porque todos han muerto.

"La búsqueda efectiva de la verdad resulta relevante no solo en términos de memoria colectiva, sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificadas directamente con tales hechos", argumentó la magistrada.

Las audiencias del juicio son públicas y son trasmitidas via streaming por el canal del Poder Judicial de la Nación.

El proceso incluye audiencias en el interior de la provincia, donde actualmente viven descendientes de las víctimas de la masacre, y en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Memoria, ubicado en la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el más conocido centro clandestino de detención durante el último régimen militar.

¿Qué pasó?

Pero la matanza no terminó allí. Los sobrevivientes fueron perseguidos y "cazados" en los montes y los heridos fueron asesinados a machetazos .

Memoria oral

"Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, me hace doler el corazón", dijo al comenzar su declaración Grilo, la última víctima que brindó su testimonio.