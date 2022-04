Violencia en México: "Cuando vives durante años en una violencia constante, uno empieza a dejar de verla o a normalizarla como manera de defensa"

Ahora bien, las consecuencias para la salud y al bienestar no son deterministas, es decir, no todas las personas que son víctimas de violencia van a responder de la misma manera.

Muy pocas personas llegan a nuestros servicios de atención psiquiátrica diciendo: "Doctor, vengo porque este acto de violencia me ha perjudicado". No, acuden con síntomas como depresión, ansiedad o problemas para dormir.

¿ C uál es el motivo para que no asocien esos síntomas a un episodio de violencia : e s por desconocimiento, por no darle trascendencia, por miedo…?

La gente que vivía ahí me decía: "Doctor, yo no puedo salir porque tengo aquí a mis hijos y mi familia. Si salgo por víveres o por una situación médica, no sé si me van a permitir regresar". Y el puro estrés de mantenerse cautivos en su comunidad les generaba un estrés no solo individual, sino colectivo.