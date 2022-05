Óscar Denis, el exvicepresidente de Paraguay que lleva 600 días secuestrado por el grupo marxista EPP

12 minutos

Qué es el EPP

Hasta el secuestro del exvicepresidente, el golpe de mayor impacto que se le atribuía a los líderes de este grupo era la de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999), quien fue hallada muerta cinco meses después de haber sido retenida, en 2004.

En ese momento el EPP aún no se llamaba así, sino que era el brazo armado del Partido Patria Libre (PPL), una pequeña fuerza política de extrema izquierda surgida en la década de 1990.

Aunque comenzó con menos de 30 miembros, los sucesivos gobiernos paraguayos no lograron erradicar al grupo marxista, al que se le atribuye unas 70 muertes, entre civiles, policías y militares.

Los analistas consultados por la BBC indicaron que el número escaso de efectivos, su conversión de una guerrilla urbana a un grupo que opera en zonas rurales y el hecho de que no hacen vida militar de forma permanente -sino que lo alternan con labores rurales- ha dificultado su desmantelamiento como organización.

Cuestionamientos al gobierno

En abril de este año, Luis Apesteguia, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) creada en 2013 para combatir al grupo marxista, había informado que el EPP estaba "estratégicamente derrotado", ya que no podía reclutar más seguidores y había tenido que buscar refugio en comunidades indígenas.

Sin embargo, la hija del exvicepresidente dijo que los secuestros continúan , que hay gente que sigue obligada a pagar "el impuesto revolucionario" y que no hay noticias de su padre.

La familia de Denis indicó que ya no se reúne con los representantes del FTC.

Tras estas declaraciones, Apesteguia respondió: "Sabemos del dolor de la familia. Sabemos que todo lo que hagamos o digamos, mientras ellas no le tengan a su padre de vuelta, no va a ser suficiente. Entendemos perfectamente ese dolor, pero no compartimos las expresiones que dieron".