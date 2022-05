Asesinatos de periodistas en México: "El gobierno oscila entre ser un espectador y un comentarista de la violencia"

Sin embargo, el subsecretario mexicano de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, sostuvo el jueves que "no hay ningún elemento" que sugiera que los homicidios de Mollinedo y García, así como el del reportero Luis Enrique Ramírez la semana anterior en Sinaloa, estén vinculados a sus trabajos.

La información que se tiene de momento es que se encontraban en un vehículo y fueron baleadas en circunstancias que no han sido esclarecidas por las autoridades.

Razones hay varias. Es una violencia contra la prensa normalizada a lo largo de los años. Lamentablemente no es un hecho disruptivo que asesinen periodistas en México. Es algo que se arrastra de gobierno en gobierno y hace parte de los temas centrales de discusión pública.

Y la impunidad es grave no solo porque deja sin satisfacer el derecho a la justicia que le asiste a familiares, colegas y medios de comunicación, sino porque genera un clima de permisividad.

No al nivel de esclarecimiento de la pregunta. Es una violencia que se está concentrando en territorios y por lo tanto valdría la pena analizar el estado del debate público y las denuncias de las y los periodistas asesinados.

Sí me parece importante ser claros en que no hay ningún indicio de que sean asesinatos atribuibles a autoridades federales.

Tras el homicidio de las dos periodistas el lunes usted tuiteó que "por convicción —o reputación— NO se puede tolerar que una democracia conviva con una carnicería de periodistas". ¿Por qué deben considerarse como algo especialmente grave los asesinatos de reporteros por su trabajo en un país como México, donde la violencia afecta a la sociedad en general?

Es muy importante aclarar que la protección especial de la labor periodística no es un privilegio; es en razón de la función que cumple la prensa en una democracia.

Segundo: a la libertad de expresión y la libertad de prensa se le asigna un rol de derecho que facilita la garantía de otros derechos. Es imposible ejercer, garantizar y exigir cualquier derecho —a la educación, la vivienda, derechos sexuales y reproductivos o de poblaciones vulnerables— si no hay flujos de información al respecto.

En lo que me ha correspondido a mí, el gobierno oscila entre ser un espectador de la violencia y un comentarista de la violencia.

Las veces que se ha podido ver como un espectador creo que no es claro el protagonismo y los niveles de responsabilidad, no en los hechos necesariamente pero sí en su solución.

Y cuando lo he podido apreciar como un comentarista de estos hechos de violencia, se transmiten tres mensajes: que no es algo atribuible al gobierno, que en la compleja arquitectura de la institucionalidad mexicana pueden asignarse responsabilidades frente a la solución no solo en el gobierno federal sino en otros órdenes de autoridades, y que hay un proceso de formulación de una ley que requiere de una reforma constitucional previa.