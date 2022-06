"Necesito abortar": las mujeres de EE.UU. que buscan ayuda en México para interrumpir sus embarazos

Con 23 años y un bebé de apenas cuatro meses, Anna* tenía claro que no se podía permitir otro embarazo. Pero también sabía que en Texas, con una de las legislaciones estatales sobre el aborto más restrictivas de Estados Unidos, no iba a poder interrumpirlo.

El "campo de pruebas del EE.UU. post-Roe"

La "abortería" y una red transfronteriza

Aunque no hay cifras oficiales, Cardona ya lo nota. No da abasto contestando mensajes que les llegan desde Estados Unidos por WhatsApp y Telegram, pero también por las cuentas de su red en TikTok, Instagram, FaceBook y Twitter, dice.

En Texas en particular, a las restricciones de la "ley del latido" se le suman las impuestas por otra ley que prohíbe a cualquier fabricante, proveedor o particular hacer llegar por correo pastillas que puedan inducir el aborto. (Aunque no significa que no ocurra, como veremos más adelante).