"Estamos en guerra": 5 claves para entender el ciberataque que tiene a Costa Rica en estado de emergencia

Ahora ya le exigen 20 millones y las amenazas no cesan.

"Estamos en guerra y eso no es una exageración", dijo esta semana el nuevo presidente del país, Rodrigo Chaves , que ordenó un estado de emergencia nacional tras un mes de ciberataques contra los sistemas de las instituciones del país.

1. Qué ocurrió

"Puede que hubiera un interno que conocían, o estaban escaneando puertos, o alguien en Hacienda entró en un enlace que no debía", indica a BBC Mundo el abogado costarricense José Adalid Medrano, especialista en Derecho informático y Ciberdelincuencia.

Un mes después del mayor ataque, parte de los servicios aún no han podido ser restaurados.

"Al día de hoy los sistemas no se han restablecido. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda mantiene sus servicios, entre ellos el cobro de impuestos para mantener la recaudación; la atención de exportaciones, importaciones y tránsito de mercancías para no afectar el comercio internacional", dijo a BBC Mundo en un comunicado Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda de Costa Rica.

"Esto no es normal en un ataque internacional, que suele ser más genérico", asegura Jiménez.

3. Por qué Costa Rica

En el caso de Hacienda, considera que "no es posible que un Ministerio que brinda tantos servicios a la sociedad y tiene información sensible de los costarricenses no tenga un plan de contingencia".