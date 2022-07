"La economía mejoró un poco y quería estar con mi familia": los migrantes venezolanos que regresan a su país

1 hora

Pese a que sus familiares insistieron en que la situación está "más estable", ella tomó precauciones: "Dejé a mi esposo en Lima. No nos atrevimos a venirnos los dos, porque no estábamos seguros de si nos iba a ir bien".

Signos de recuperación

Calcular el número exacto de personas que regresan es casi imposible, debido a que el gobierno venezolano no publica estadísticas sobre migración y no respondió a las solicitudes de comentarios de BBC Mundo.

" Hay mucha gente regresando . Yo me vine por carretera y me crucé con gente que había pasado mucho trabajo y ahorrado para regresarse a Venezuela. También hay gente que todavía se está yendo, pero es menor en comparación con otros años", prosigue.

"Para muchos no tiene sentido quedarse"

"La diferencia entre lo que ganaban afuera y lo que pueden ganar en Venezuela ahora ya no es tanta. Y si a eso le sumas que en su país no tienen que lidiar con xenofobia y que normalmente no tendrían que pagar alquiler, porque tienen sus casas o se quedan en viviendas familiares, para muchos no tiene sentido quedarse afuera".