Quiénes son los 6 latinoamericanos que aparecen en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time

1 hora

1. Gabriel Boric

2 y 3. Cristina Villarreal Velásquez y Ana Cristina González Vélez

No es para menos. Sus esfuerzos han sido parte de una campaña en el país que culminó con la despenali zación del aborto hasta las 24 semanas de gestación el pasado mes de febrero.

"Este reconocimiento me llena de orgullo no solo porque es el reconocimiento a una trayectoria y una vida de dedicación, sino sobre todo a una causa, al reconocimiento de que la libertad reproductiva es un elemento fundamental para tener sociedades más pacíficas y sociedades con una democracia más consolidada", le dijo hace un tiempo a BBC Mundo Ana Cristina González Vélez.

Estas son las palabras de Ailbhe Smyth, una reconocida académica irlandesa, feminista y activista LGBTQ que coordina Together for Yes, una coalición de grupos de la sociedad civil que hizo campaña con éxito para derogar la estricta prohibición del aborto en Irlanda.