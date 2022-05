Elecciones en Colombia: el día que los colombianos votaron en contra de los "mismos de siempre"

1 hora

En un país que por décadas había sido calificado como el más conservador del hemisferio, una mayoría de alrededor del 70% de votantes desilusionados con el statu quo dieron no una, sino dos estocadas fulminantes a una tradición electoral que llevaba dos siglos eligiendo a un representante de "los mismos de siempre".

No tienen mucho en común, excepto que son la manifestación tangible de un voto "antisistema", de rechazo a muchos baluartes tradicionales de la política colombiana.

El papel de la pandemia

También hubo corrientes económicas globales muy fuertes que sacudieron la estabilidad del país, creando la situación propicia para un rechazo al status quo . Para no ir más lejos, la pandemia creó en 2020 y 2021 una crisis económica que dejó a millones en la pobreza o a las puertas.

Pero entonces, ¿era inevitable este derrumbe de la tradición política colombiana que se observó el domingo? Muchos dirían que no. Además de los factores globales y de largo plazo también se dieron reacciones locales y coyunturales que determinaron el colapso.

El desgaste del presidente Duque y las protestas

A su vez, la muerte de decenas de civiles en confrontaciones con las fuerzas de seguridad durante ese paro nacional contribuyeron a que muchos dijeran que no volverían a votar "por los de siempre".

También se dio el fracaso en la actual campaña presidencial de varios candidatos centristas moderados como Sergio Fajardo, Ingrid Betancur y Alejandro Gaviria , que en medio de disputas constantes entre ellos no lograron mostrar al votante una alternativa coherente y creíble.

La caída del uribismo y las redes

En 2016, poco después de que la mayoría de los colombianos votaran NO en un referendo del proceso de paz con la guerrilla, al que se oponía el expresidente Uribe, uno de los dirigentes de su movimiento, Juan Carlos Vélez, le confesó a los diarios colombianos la efectiva estrategia de los mensajes que enviaba por redes sociales: "Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca [expresión coloquial colombiana para indicar "furiosa" o "enardecida"]".

Rodolfo Hernández, ¿salvavidas del statu quo?

Para muchos en la clase dirigente colombiana no hay duda de que en la situación creada después de la elección del 29 de mayo Rodolfo Hernández es el candidato que promete salvarlos de la izquierda radical que le atribuyen a Petro sus críticos.

Este domingo no habían terminado de emitirse los primeros boletines electorales anunciando su ventaja sobre Fico Gutiérrez cuando ya muchas figuras del "establecimiento" se plegaban a Hernández .

En un tuit, la congresista y exaspirante presidencial del uribista partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunciaba: "El país necesita cambios, no el suicidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un empresario como el ingeniero Rodolfo Hernández".

Pero no está claro que ese candidato, un hombre de origen humilde que ha construido su imagen a partir calificar de corrupta a la clase política tradicional, esté listo para volverse un instrumento de ella.

"Hernández, al no participar en las coaliciones [de partidos políticos tradicionales en el actual proceso electoral], mostró que no le interesaba participar de esa política. A él lo invitaron a esas coaliciones y dijo que no", le dice Mónica Pachón a BBC Mundo.