Eleccciones en Colombia: "No está en juego la estabilidad económica del país"

22 minutos

Cerca del 70% de los electores mostró su descontento con los partidos que han gobernado el país por décadas y le dieron el triunfo al izquierdista Gustavo Petro (con el 40,3% de los votos) y al representante de la derecha no tradicional, Rodolfo Hernández (28,1%).

No, no está en juego la estabilidad económica del país. Yo creo que todavía puede haber tranquilidad. Estamos en un proceso electoral normal, no veo elementos de riesgos mayores si uno los pondera probabilísticamente.