Petro y AMLO | "Está enfrentando una guerra sucia": el polémico apoyo de AMLO al candidato Petro y la dura respuesta del gobierno de Colombia

7 minutos

¿Por qué habló AMLO de Petro?

"[El presidente Vicente] Fox se propuso que no iba yo a ser presidente y lo logró, porque la fuerza de un presidente, aun siendo un mal gobernante, no deja de tener impacto, y más si se tiene, sí, a la institución y el presupuesto", dijo.

"Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero ni me siento víctima, esas guerras sucias es el que les habla. Desde hace años. Por eso, ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo, no hay más que eso", añadió.