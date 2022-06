Daniel Picazo: el linchamiento mortal de un joven en México a manos de una muchedumbre influenciada por rumores de WhatsApp

13 minutos

¿Qué ocurrió?

Pero el ambiente por esa zona no era el de siempre.

Incluso había imágenes con logotipos de instituciones que ya no existen como tales (la PGR, por ejemplo, que hoy es la Fiscalía General de la República). Esas fotos supuestamente señalaban que había una búsqueda de delincuentes.

"Esa información que circuló ya tiene algunos años. Esas mismas fotos corrieron no solo aquí, sino a nivel nacional, en otras partes de México", explica a BBC Mundo el periodista Pablo Torres desde Huauchinango, el municipio donde se ubica Papatlazolco.

Una de las imágenes difundidas fue esta, la cual no corresponde a un aviso de las autoridades y ya ha sido usada en el pasado sin ningún sustento.

Las autoridades no han dado cuenta de qué pasó antes de la muerte del joven de 31 años "inteligente y estudioso", según lo define su padre.

El presidente municipal asegura que "lo rescataron" los policías hasta que llegaron "más de 200 personas" a agredir a los agentes. "Y lamentablemente ya no pudieron hacer nada".

"Casi agonizando le dijo 'sácame mi cartera, la traigo en el pantalón'. Y el testigo vio que traía su identificación de la Cámara de Diputados. (…) Él quiso defender a mi hijo, pero los pobladores no lo dejaron. Había policías estatales y municipales, pero lo estaban también inculpando a él".

"Es un acto de barbarie, totalmente aberrante, en donde hay prejuicios, ignorancia, rumores, un ambiente de no creer en la autoridad", lamentó Barbosa.

La familia, sin embargo, dice que no ha recibido ninguna información nueva. Las autoridades no han reportado si hay detenidos o algún avance hasta este martes.

"El único testigo se presentó por nosotros, valiente, declaró todo lo que había sucedido. Pero allá las personas encargadas de esclarecer estos asuntos y de responder nuestras preguntas no las vimos", se queja Angélica González.

Un fenómeno de Puebla y el país

Desde Huauchinango, el periodista Pablo Torres explica que no es lo común en Papatlazolco, que es una comunidad indígena de unos 2.600 habitantes.

"Conozco esas comunidades y las he recorrido. Estas poblaciones no se caracterizan por tener esta conducta de manera recurrente. Yo considero que fue un hecho provocado por la desinformación y la euforia de la gente. Pero no son poblaciones que se caracterizan por la violencia permanente", explica.