Quiénes eran Dom Phillips y Bruno Pereira, el periodista británico y el indigenista brasileño desaparecidos en la Amazonía

1 hora

La operación de búsqueda de Philips y Pereira había sido criticada por organizaciones no gubernamentales y algunos familiares de los desaparecidos, quienes se quejaron de la demora en el despliegue de las fuerzas armadas.

Un periodista "calmado" y un "héroe"

"A diferencia de muchos periodistas, Dom no tenía opiniones acerca de todo, por lo menos no en voz alta. Siempre parecía estar más calmado que todo el mundo", describe a Phillips su amigo y colega Andrew Downie en un texto para la BBC.

Un amigo de Bruno Pereira que prefirió no dar su nombre le contó al diario británico The Guardian que a los trabajadores de la agencia estatal para los pueblos indígenas de Brasil, FUNAI, "no les gusta que los llamen héroes".