Gustavo Petro vs. Rodolfo Hernández: el enfrentamiento final por quién será el próximo presidente de Colombia

54 minutos

Lo que no se sabe, y se definirá este domingo, es a quién eligen los colombianos para representar todo eso y qué sucede con la tensión que genera lo nuevo.

El histórico giro a la izquierda que plantea Petro

Petro no sólo quiere ser el primer presidente de izquierda del país, sino ser el primer presidente costeño, y de la mano de la primera vicepresidenta negra reflejar el país multicultural que es Colombia.

"No es la guerra, es la educación; no es el petróleo y la cocaína, es el trabajo sobre el surco bajo el sol y la transformación de los productos en la industria; no es una oligarquía minoritaria gobernando a Colombia, es una democracia multicolor", dijo en campaña el candidato del llamado Pacto Histórico.